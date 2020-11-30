Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza, Şeyhpura şehri yakınlarında gerçekleşti.
Yolcu otobüsünde 25'in üzerine yolcu bulunuyordu.
Yetkililer, çarpışma ile kamyonetteki gaz tüpünün patladığını aktardı.
Bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan
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