Komandolar, dün akşam El-Macaada'da militanların mahkeme ve vergi toplama yeri olarak kullandığı bir merkeze operasyon düzenledi.

Operasyonda söz konusu merkez kullanılamaz hale getirildi.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Bakool ve Hiiran vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.