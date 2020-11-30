Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 17 ölü
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı gerçekleştirdiği operasyonda 17 militanı öldürdü.
Komandolar, dün akşam El-Macaada'da militanların mahkeme ve vergi toplama yeri olarak kullandığı bir merkeze operasyon düzenledi.
Operasyonda söz konusu merkez kullanılamaz hale getirildi.
Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Bakool ve Hiiran vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 13:33
- 13:32
- 13:26
- 13:14
- 13:28
Sıradaki Haber
Suikast kurbanı Fahrizade, Tahran'da toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz