Fahrizade için İran Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze törenine ailesi, Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.

Fahrizade'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Tahran'daki İmamzade Salih Türbesinin avlusuna defnedildi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi Fahrizade’nin cenaze töreninde konuştu.

Hatemi, "İran halkı hiçbir suç, hiçbir suikast ve aptalca bir eylemi cevapsız bırakmayacak. Eylemlerinden dolayı cezalandırılacaklar’’ dedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vereceği emrin de fiili olacağını söyledi.

Bunun yanı sıra dünkü bütçe görüşmelerinde Fahrizade’nin başkanlığını yürüttüğü ‘Savunma Bakanlığı Araştırma ve geliştirme kurumunun’ bütçesini iki katına çıkarma kararı alındığını açıkladı.

