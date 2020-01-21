ISNA ajansının haberine göre Hamza, "Trump'ı her kim öldürürse, Kirman bölgesinin insanları adına 3 milyon dolarla ödüllendirilecek." ifadesini kullandı.

Hamza, ödülün resmi kanallar tarafından onaylanıp onaylanmadığına dair bir şey söylemedi.

İranlı vekil ayrıca, Tahran'ın nükleer silahlı tehditlere karşı kendisini koruyacağını da sözlerine ekledi.

Kirman, Kasım Süleymani'nin memleketi

İran'ın Kirman şehri, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin memleketi.

Kaynak: Sputnik, TRT Haber