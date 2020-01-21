Dünya
İranlı Milletvekili: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül21 Ocak 2020 Salı 13:15 - Son Güncelleme
İranlı Milletvekili Ahmed Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül verileceğini söyledi.
ISNA ajansının haberine göre Hamza, "Trump'ı her kim öldürürse, Kirman bölgesinin insanları adına 3 milyon dolarla ödüllendirilecek." ifadesini kullandı.
Hamza, ödülün resmi kanallar tarafından onaylanıp onaylanmadığına dair bir şey söylemedi.
İranlı vekil ayrıca, Tahran'ın nükleer silahlı tehditlere karşı kendisini koruyacağını da sözlerine ekledi.
Kirman, Kasım Süleymani'nin memleketi
İran'ın Kirman şehri, ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin memleketi.
Kaynak: Sputnik, TRT Haber
Etiketler: Trump ödül iran Ahmed Hamza