Srebrenitsa anneleri, Hollanda mahkemesinin kararını AİHM'e götürdü21 Ocak 2020 Salı 12:32 - Son Güncelleme
Srebrenitsalı anneler, soykırım sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görevli Hollandalı askerlerin sorumluluk paylarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin temyiz kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nde geçen temmuz görülen temyiz davasında, soykırım sırasında bölgede görevli Hollanda askerlerinin bundan "kısmen" suçlu bulunması ancak sorumluluk paylarının yüzde 30'dan 10'a indirilmesi hakkındaki karara AİHM nezdinde itiraz etti.
Dernek Başkanı Munira Subasic, Srebrenitsalı annelerin yüksek mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, o dönem Srebrenitsa'da görev yapan Hollandalı askerlerin Boşnak sivilleri katillerine teslim ettiklerini söyledi.
Mahkemenin Hollandalı askerleri "kısmen" suçlu bulmasının önemli olduğunu vurgulayan Subasic, "Zira bu, sınır dışına asker gönderen bir ülkenin kendi askerlerinin sorumluluğunu üstlendiği ilk vaka oldu ancak askerlerin sorumluluk yüzdesinin yükseltilmesini talep ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA