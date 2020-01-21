Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nde geçen temmuz görülen temyiz davasında, soykırım sırasında bölgede görevli Hollanda askerlerinin bundan "kısmen" suçlu bulunması ancak sorumluluk paylarının yüzde 30'dan 10'a indirilmesi hakkındaki karara AİHM nezdinde itiraz etti.

Dernek Başkanı Munira Subasic, Srebrenitsalı annelerin yüksek mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, o dönem Srebrenitsa'da görev yapan Hollandalı askerlerin Boşnak sivilleri katillerine teslim ettiklerini söyledi.

[Grafik: TRT Haber]

Mahkemenin Hollandalı askerleri "kısmen" suçlu bulmasının önemli olduğunu vurgulayan Subasic, "Zira bu, sınır dışına asker gönderen bir ülkenin kendi askerlerinin sorumluluğunu üstlendiği ilk vaka oldu ancak askerlerin sorumluluk yüzdesinin yükseltilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA