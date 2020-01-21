Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün paylaştığı bilgilere göre, ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Rusya 232, Esed rejimi 89 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 2 okul, 2 sivil savunma merkezi ve 1 toplanma merkezi hedef alındı.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında 13'ü çocuk, 3’ü kadın, biri Sivil Savunma görevlisi, toplam 50 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç edenlerin sayısı 31 bin 500'e ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA