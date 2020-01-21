Dünya
Vincent Van Gogh'un otoportresi sahte mi?21 Ocak 2020 Salı 12:48 - Son Güncelleme
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un Norveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen otoportresinin kendisine ait olup olmadığı uzun yıllardır tartışma konusuydu. O tartışmalara nokta koyan araştırma tamamlandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Norveç Ulusal Müzesi, Vincent Van Gogh'un otoportresinin kendisine ait olup olmadığına dair kuşkuları ortadan kaldırmak için tabloyu Hollanda'daki Van Gogh müzesine yolladı.
Yapılan araştırma sonucu tablonun Van Gogh'a ait olduğu belgelendi.
Yaklaşık 5 yıl süren inceleme sonrasında çalışmanın Van Gogh tarafından yapıldığı kesinlik kazandı.
Hollandalı ünlü ressamın kendi portresini, psikoz tedavisi gördüğü 1889 yılında yaptığı ortaya konuldu.
Portre, 24 Mayıs'a kadar Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergilenecek, daha sonra Norveç Ulusal Müzesi'ne geri gönderilecek.
Kaynak: TRT Haber
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