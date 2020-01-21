Dünya
Yamaca düşen cipi kurtarmak için geldi, kendisi de yuvarlandı21 Ocak 2020 Salı 12:44 - Son Güncelleme
Pakistan'ın Murree bölgesinde, dağ yolunda yamaca düşen bir cipi kurtarmaya çalışan iş makinesi, kayarak ciple aynı kaderi yaşadı.
Bölgede, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, kayarak yoldan çıktı ve ormanlık alanda yamaca düştü.
Olay yerindeki vatandaşlar cipi düştüğü yamaçtan kurtarmak için bir iş makinesi getirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Getirilen makinenin sürücüsü, paletlerin buzlu yolda kayması sonucu kontrolü kaybetti.
İş makinesinin taklalar attığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Pakistan kar kazası Cip buz