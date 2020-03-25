Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'ın güneybatısındaki petrokimya rafinerisinde yangın
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bulunan bir petrokimya rafinerisinde yangın çıktı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Irak sınırında yer alan Abadan kentindeki rafinerinin 800'üncü biriminde elektrik sistemlerindeki arıza nedeniyle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürülen yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler: iran yangın Huzistan petrokimya rafinerisiSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:32
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