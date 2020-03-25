Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İspanya NATO'dan yardım istedi
İspanya'nın tıbbi malzeme ve solunum cihazı için NATO’dan yardım istediği açıklandı.
İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, yardım düzenlemelerinin bir parçası olarak NATO ortaklarından koronavirüs test kitleri, solunum cihazları ve koruyucu giysiler istediklerini açıkladı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 738 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 434'e yükseldi.
39 bin 673 olan toplam vaka sayısı ise 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı.
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