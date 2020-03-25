Koronavirüs salgını nedeniyle Avustralya başta olmak üzere bir çok ülkede tuvalet kağıdı satışları tavan yaparken, ABD’de de son 2 haftada silah satışlarında patlama yaşandı.

Koronavirüs pandemisinin toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD’liler silah ve mühimmat stoklamaya başladı.

ABD'deki birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etti.

Tulsa’daki Dong's Guns Ammo and Reloading silah şirketinin sahibi David Stone yaptığı açıklamada, “Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış yaşadık. Bu koronavirüs korkusu. Bunu anlamıyorum ve mantıksız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Salgından en çok etkilenen eyaletlerden Washington’daki Lynnwood Gun'un sahibi Tiffany Teasdale, mağaza açılmadan bir saat önce kapıda uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, “En yoğun günlerde 20-25 ateşli silah satışı yapıyorduk. Bugün 150'den fazla satıyoruz" şeklinde konuştu.

