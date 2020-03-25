Twitter hesabında UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti'den aktarılan açıklamada, "Yemen'deki çocuklar 5 yıldır süren bu savaştan dolayı çok şey kaybetti." ifadeleri yer aldı.

Nyanti, uluslararası toplumun oradaki çocukların ne kadar büyük zorluklar içinde olduğunu anlaması gerektiğini belirterek, "Burada her çocuk dünyanın ilgisini hakediyor." dedi.

Savaşın Yemen'de sayısız aileyi paramparça ettiğinin altını çizen Nyanti, Yemen'deki çocukların da dünyanın herhangi bir yerindeki çocuklarla aynı hakları olduğunun dünya tarafından bilmesi gerektiğini vurguladı.