Mehr haber ajansında yer alan habere göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, bugün düzenlediği basın toplantısında, eşini öldürmekten yargılanan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi hakkında açıklama yaptı.

Gulam Hüseyin İsmaili, Muhammed Ali Necefi hakkında, “Necefi’ye ruhsatsız silah taşımaktan iki yıl hapis cezası ve eşi Mitra Ostad’ı öldürmekten kısas cezası verildi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

Kaynak: Mehr Haber Ajansı