11 Eylül saldırıları mağdurlarının Suudi Arabistan'a karşı açtıkları davaların avukatları, 11 Eylül saldırıların faili olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesine yazdığı mektubu açıkladı.

Mektuba göre, Halid Şeyh Muhammed kendisi hakkında idam talep edilmemesi şartıyla Suudi Arabistan'a karşı açılan milyarca dolarlık tazminat davalarında işbirliği yapabilceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın avukatlığını yapan Michael Kellogg ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan iddiaları reddediyor

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı, ölenlerin ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu belirterek dava açmıştı.

Suudi Arabistan, saldırılarda dahli olduğu iddialarını uzun süredir reddediyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters