Son yıllarda hızla gelişen iletişim teknolojisi birtakım sorunları da beraberinde getiriyor. Bunların başında ise cep telefonu bağımlılığı geliyor. Birçok ülke, konuyla ilgili düzenleme yapma yoluna gidiyor.

Son olarak, İtalya'da gençlerde görülen "cep telefonuna erişimsiz kalma fobisi" ile mücadele amacıyla bir yasa tasarısı hazırlandı.

Ülkede yapılan bir araştırmaya göre, ergenlik çağındaki her 10 kişiden 8'i cep telefonsuz kalmaktan korkuyor. Katılımcıların yüzde 50'si de yalnızca bu fikrin bile kaygı ve rahatsızlık vermeye yettiğini söylüyor.

Hazırlanan yasa tasarısıyla, cep telefonu ve internete erişimden mahrum kalma korkusu, yani nomofobinin önlenmesi için bir dizi önlem alınacak. Kurslar ve bilinçlendirme kampanyaları yürütülecek.

Ayrıca tasarıda Başbakanlık bünyesinde, birçok bakanlıktan temsilcilerin katılacağı bir "nomofobi masası" kurulması talep ediliyor.

Uzmanlara göre, telefonla uzun süre oyalanmak, bir ya da daha fazla cihaz ve şarj aletini yanında taşımak, mesaj ya da arama kontrolü yapmak, uyumaya cep telefonu ya da tabletle gitmek bağımlılığın en önemli belirtileri.

Kaynak: BBC

