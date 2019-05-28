İran devlet televizyonunun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin ikinci eşi Mitra Necefi, başkent Tahran'ın kuzeyindeki Saadat Abad semtinde bulunan evinde vurularak öldürüldü.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

"Röportaj öncesi öldürüldü" iddiası

İran'da yayın yapan ve reformistlere yakınlığıyla bilinen "İnsafnews" haber sitesinin muhabirlerinden Perisa Salihi ise, olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Necefi'nin eşi dün İnsafnews'u aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü" iddiasında bulundu.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmişti.

Reformist kimliğiyle bilinen Necefi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın ekibinde yer alıyor.

Kaynak: AA