Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çobanlarla çiftçiler arasındaki çatışmalardan kaçan 20 bin sivilin Nijer Cumhuriyeti'ne sığındığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısındaki şiddet olaylarının son günlerde tırmanışa geçtiğini söyledi.

Nisan ayından bu yana yaklaşık 20 bin kişinin güvenlikleri için Nijer Cumhuriyeti'ne sığınmak zorunda kaldığını ifade eden Baloch, bunların 18 bininin kayıt altına alındığını belirtti.

Baloch, "BMMYK, Nijerya içindeki güvenliğin bozulmasından endişe duyuyor ve temel insani yardımları sağlamak ve yeni gelenleri kayıt altına almak adına Nijer'deki yetkililerle yakın iş birliğinde çalışıyor" diye konuştu.

Bölgedeki artan şiddet olaylarının terör örgütü Boko Haram ile bağlantısı bulunmadığına işaret eden Baloch, farklı etnik gruplardan gelen çoban ve çiftçiler arasındaki çatışmaların ihkak-ı hak ve fidye gibi pek çok nedeni olduğunu vurguladı.

Bölgede süregelen gerginlik

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise, ülkede Hıristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA