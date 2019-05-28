Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 16 sivil ile 5 polisin öldüğü belirtildi.

Basına açıklama yapan Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, militanların Gor'un Firozkoh şehrindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi. Hatibi, çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini aktardı.

Gor İl Şura Vekili Abdul Basir Kadiri ise, çatışmada 16 sivil ile 5 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA