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Dünya
AA 29.01.2024 08:29

İran'ın BM Temsilciliği: İran'ın ABD kuvvetlerine saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

İran'ın BM Temsilciliği: İran'ın ABD kuvvetlerine saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur
[Fotograf: Reuters]

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir" ifadesi kullanıldı.

Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısında yaralananların sayısı en az 34 oldu
Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısında yaralananların sayısı en az 34 oldu

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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