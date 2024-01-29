Otoyol kenarında otlayan zebra ve develer görenleri şaşırttı

ABD'nin Indiana eyaleti cumartesi gününün ilk saatlerinde sıradışı bir kazaya sahne oldu. Florida'dan Fort Wayne'e ulaşmak üzere otoyolda giden şoför tırda sorun olduğunu fark edip aracını kenara çekti.

Gece 2 sularında römorkun alev aldığı görülünce içindeki hayvanlar, çevredeki polislerin de yardımıyla hızlıca tahliye edildi. Develer, zebralar ve bir midilli bir anda otoyola çıktı. Sonrasındaysa yol kenarında otlamaya başladılar.

Mizpah Shrine Sirki Müdürü Steve Trump, 4 hafta boyunca gösteri yapmak üzere yola çıktıkları sırada bu talihsizliği yaşadıklarını bildirdi.

Grant County Şerif Bürosu'ndan polis memuru Brent Ressett, "Böyle bir olayı her gün göremezsiniz" diyerek şaşkınlığını belirtti.

[Grant County Şerif Bürosu]

Ressett, kurtarma çalışmasına katılarak duman soluyan iki polisin tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıkladı.

Polis memuru, olayda hiçbir hayvanın yaralanmadığını duyurdu. 57 yaşındaki şoför de olayı hasarsız atlattı.

Bölge hayvanlardan temizlenene kadar otoyol kısmen kapatıldı. Sabah 6'da başka bir tır gelip 10 hayvanı toplayarak olayı sonlandırdı.

Hayvanların gösteri için yollarına devam ettiği aktarıldı.