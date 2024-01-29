180 yıllık gemi enkazında yüzlerce su altı hazinesi bulundu

Arkeologlar, Kanada açıklarında battıktan yaklaşık iki yüzyıl sonra HMS Erebus'un kalıntıları arasında yüzlerce korunmuş eser buldu.

Batıkta araştırmalarını tamamlayan su altı ekibi Parks Canada'nın bulduğu eserler arasında tabancalar, mühürlü ilaç şişeleri, oltalar ve denizci sandıkları yer alıyor.

HMS Erebus ve HMS Terror, 1845 yılında Atlantik ile Pasifik'i birbirine bağlayan kutup yolu olan Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak için düzenlenen bir keşif gezisi sırasında kaybolmuştu.

İngiliz Kraliyet Donanması subayı ve Arktik kaşifi John Franklin tarafından yönetiliyordu.

Gemiler geri dönemedi ve İskoç kaşif John Rae, gemilerinin iki yıl boyunca deniz buzullarında mahsur kaldığını keşfetti. Bu sırada 129 mürettebat üyesinin tamamının öldüğüne inanılıyor.

Tarihin en kötü felaketlerinden

Trajedi, İngiliz kutup araştırmaları tarihindeki en kötü felaketlerden biri olarak kabul ediliyor.

Arkeologlar, HMS Erebus'ta Teğmen Henry Dunda Le Vesconte'ye ait olduğuna inanılan bir kulübede sağlam bir termometre, deri ciltli bir kitap kapağı ve pirinç makarayla süslenmiş bir olta gibi eserler ortaya çıkardı.

Kaptan kahyasının kileri olduğu tahmin edilen bir alanda deri bir ayakkabı, saklama kavanozları ve ağzı kapalı bir ilaç şişesi de bulundu.

Arkeologlar mürettebatın birincil yaşam alanlarından birinde tabancalar, tıbbi şişeler ve madeni paralar ortaya çıkardı.

Dikkatle yürütülen titiz soruşturmada şu ana kadar hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı.