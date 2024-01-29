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Dünya
AA 29.01.2024 07:01

Norveç, UNRWA'ya desteğe devam edecek

Norveç'in Filistin Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeye devam edileceğini açıkladı.

Norveç, UNRWA'ya desteğe devam edecek
[Fotograf: AA]

Norveç'in Filistin Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de durum felaket ve UNRWA oradaki en önemli insani organizasyon. Norveç, Filistin halkına desteğimizi UNRWA aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Filistin, uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" denilen açıklamada, diğer ülkelerin de Filistin'e UNRWA yoluyla destek vermeleri için çağrı yapıldı.

DSÖ: UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya almayın
DSÖ: UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya almayın

"Hayat kurtaran yardımlar düşüncesizce kesildi"

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland da yaptığı paylaşımla UNRWA'nın "bağışçı ülkeler tarafından hayat kurtaran yardımlarının düşüncesizce kesildiğine" dikkati çekti.

UNRWA'nın tarafsızlık prensibini ihlal ettiği iddia edilen kişilerin sözleşmesini feshettiğini vurgulayan Egeland, "Bağışçılar, birkaç yardım çalışanının günahları sebebiyle çocukları açlıktan ölüme terk etmeyin." çağrısını yaptı.

Mısır: UNRWA'ya desteğin askıya alınması, Filistinlileri toplu cezalandırmadır
Mısır: UNRWA'ya desteğin askıya alınması, Filistinlileri toplu cezalandırmadır

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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