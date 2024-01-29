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Dünya
AA 29.01.2024 06:46

Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısında yaralananların sayısı en az 34 oldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralı sayısının 34’e çıktığını duyurdu.

Ürdün-Suriye sınırındaki İHA saldırısında yaralananların sayısı en az 34 oldu
[Fotograf: AP]

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, yaralı sayısı ve saldırının lokasyonu konusunda güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir üsse düzenlenen tek yönlü İHA saldırısında 3 ABD askerinin öldüğü tekrarlanırken, yaralanan ABD personelinin sayısının ise 25'ten en az 34’e yükseldiği duyuruldu.

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Yaralanan 8 personelin daha üst düzey bakım için Ürdün dışına tahliye edildiği ancak durumlarının stabil olduğu kaydedilen açıklamada, üsteki diğer personelin değerlendirilmesi devam ettiğinden yaralı sayısında “dalgalanma” beklendiğine işaret edildi.

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Açıklamada, “Saldırı, Ürdün Savunma Ağı'nın 22. Kule'sinde bulunan lojistik destek üssünde meydana geldi. Üsse konuşlandırılan yaklaşık 350 ABD Ordusu ve Hava Kuvvetleri personeli, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için koalisyona destek de dahil olmak üzere bir dizi kilit destek işlevini yürütüyor” ifadeleri paylaşıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ürdün: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye-Ürdün sınırında gerçekleşti
Ürdün: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye-Ürdün sınırında gerçekleşti

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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ABD İnsansız Hava Aracı (İHA) Suriye Ürdün
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