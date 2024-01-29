Milano'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Ülkede normalde dün yapılması için yerel makamlardan gerekli izinlerin alındığı ancak Yahudi toplumunun 27 Ocak'ın Uluslararası Holokost'u Anma Günü olmasını gerekçe göstererek baskıyla iptal ettirdiği yürüyüşlerden olan Milano'daki yürüyüş, bugün yapıldı.

Roma ve Milano'da ilgili valiliklerin kararıyla iptal edilen yürüyüşlere tepki olarak dün her iki kentte de protesto gösterileri yapan Filistin destekçileri, bugün de Milano'da dün izin verilmeyen yürüyüşlerini yaptı.

Loreto Meydanı'ndan Martesana Amfitiyatrosu'na kadar süren yürüyüşe 2 bin kişi katıldı.

Sık sık "Özgür Filistin" ve "Hepimiz Filistinliyiz" şeklinde slogan atan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve dünkü yürüyüşlerine izin verilmemesini protesto etti.

Bazı göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı dava nedeniyle Güney Afrika bayrakları da taşıdı.

Göstericiler, Gazze'de 120 gazetecinin de öldürüldüğüne dikkati çekmek için basınla dayanışma belirten broşürler dağıttı.

Milano'da dün izin verilmeyen, buna rağmen meydanlara inen Filistin destekçileriyle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.

Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı zaman zaman coplu sert müdahalelerde bulunduğu görülmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana İtalya'da Milano ve Roma gibi büyük kentlerde hemen hemen her hafta sonu bir protesto ve Filistin ile dayanışma etkinliği düzenleniyor.