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Dünya
Independent 29.01.2024 07:42

ABD'de yeni kazılmış bir mağara ağı bulundu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Tuolumne Nehri kenarında, bir kez daha evsizler tarafından kazılmış mağaralar keşfeden yetkililer çözüm arayışında.

ABD'de yeni kazılmış bir mağara ağı bulundu

CBS13'e göre Modesto polisi, Tuolumne Nehri Vakfı ve 9-2-99 Operasyonu adlı gönüllü bir nehir temizleme kuruluşu, mağaralardan ve bunları çevreleyen nehir kenarlarından yaklaşık 3 bin 450 kilo çöp temizledi.

Yerel yetkililer, evsiz kişilerin bir yıldan uzun süredir bölgede mağaralar kazdığını biliyordu. Kasım 2022'de CBS13, bölgeye giden yetkililere eşlik etmişti. Bu yayın kuruluşundaki muhabirler, yakın zamanda temizlenen mağaraların 2022'de gördüklerinden çok daha karmaşık olduğunu söyledi.

Modesto polisi, mağaralarda yaşayanlara taşınmak zorunda kalacaklarını bildirirken Evsizlerle Etkileşim ve Müdahale Ekibi üyeleri, park bekçileri ve diğer yerel kuruluşlarla birlikte çalıştı. Taşınan evsizlere yardım edildiği bildirildi.

Bir belediye sözcüsü, yetkililerin bölgeyi izlediğini ve evsiz kişileri yardım hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Şehrin mağaralarla ilgili başlıca endişesi, bunların (ya da inşa edildikleri yamacın) şiddetli yağmur dönemlerinde çökerek içeridekileri hapsedip öldürebilecek olması.

Bölgenin yakınında yaşayan Tracy Rojas, CBS13'e "Bunlardan biri çökerse felaket olur. Bunların hepsi yıkılır ve suya gömülür" dedi.

Temizlenmeden önce baştan aşağı döşenmiş haldeki bazı mağaralarda nevresim takımları, yiyecek ve mobilyalar vardı. Derme çatma barınaklarda bir miktar uyuşturucu ve silah da bulundu.

"Bununla nasıl başa çıkacağız"

9-2-99 Operasyonu'nun koordinatörü Chris Guptill, CBS13'e "Gerçekten bununla nasıl başa çıkacağımıza dair bilinen bir çözümümüz yok" dedi.

Guptill, mağaraları doldurmanın işe yaramayacağını çünkü insanların yeni mağaralar açabileceğini söyledi.

Daha sonra belediye ekipleri, evsizleri bu mağaraları daha fazla kullanmaktan caydırmak için geçici çit ve uyarı bandıyla alanı çevreledi.

Kaliforniya Kamu Politikası Enstitüsü'ne göre Kaliforniya'daki kiralar ülkedeki en yüksek kiralar arasında ve eyalet en yüksek evsizlik oranlarından birine sahip.

Eyalet genelinde Kaliforniyalıların yüzde 70'inden fazlası barınma ihtiyacını karşılayabilmenin büyük bir endişe kaynağı olduğunu söylerken, eyaletteki kiracıların yarısından fazlası hane gelirlerinin yüzde 30'unu ya da daha fazlasını sadece kiraya harcıyor.

Şubat 2022 itibarıyla ABD'deki evsiz nüfusun yüzde 30'u Kaliforniya'daydı.

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