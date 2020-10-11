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İran'ın Ahvaz kentinde patlama: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir evde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Durum ve Kaza Yönetimi Başkanı Ferheng Kerebendi, "Ahvaz kentinin Amiri bölgesindeki bir evde doğal gaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Kerebendi, patlama nedeniyle yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Patlamanın yaşandığı evin yıkıldığı ve çevre binalarda maddi hasara sebebiyet verdiği belirtildi.
Etiketler: iran patlama Huzistan doğal gaz patlaması ahvazSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 15:03
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