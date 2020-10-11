İran medyasından alınan bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları ile PJAK arasında Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye şehrinde, sınır bölgesinde çıkan çatışmada bir İran askeri hayatını kaybetti.

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalındaki sınır şeridinde ise güvenlik güçleri ile kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 İran askeri daha yaşamını yitirdi.

Çatışmalarla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçlerinin terör örgütü PKK/PJAK militanları ve kaçakçılar arasındaki çatışmalarına sahne oluyor.