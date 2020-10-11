Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.

Saldırıda 30'dan fazla ev ile 50'den fazla işyeri de hasar gördü. Ekipler, bina enkazlarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Hocalı'dan farkı yok, aynı anları dün gece bir daha yaşadım"

Gence Milletvekili Nagif Hamzayev olay yerinde TRT Haber’e konuştu. Hamzayev, son saldırıda karşılaştığı görüntüyü Hocalı katliamına benzetti:

"1992’de Hocalı’da yaptıklarından farkı yok. Biz onların sivillerine hiç ateş açmadık. Sivillerle bir sıkıntımız yok. Biz onlara bir insanlık koridoru da verdi. Uluslararası insani anlaşmaları hiçe sayan Ermeniler 12 saat bile beklemeden ateşkesi mahvettiler. Biz ilerliyorduk, yine de Ermenilere bir son şans verdik. Maalesef doğru değerlendiremediler. Gece yarası füze sesi ile uyandık. Çocukların yaralıların seslerini burada duyduk. Ben göçmenliği yaşadım, o olayları çocukken yaşadım. Aynı anları dün gece bir daha yaşadım.”

"Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok."



Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Gence'ye yapılan saldırıyı TRT Haber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/0whhErRUzZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

"Ermenilerin maksadı vatandaşlarımızı katletmek"

Uluslararası kamuoyunun saldırılara sessiz kaldığına dikkat çeken Hamzayev, “Dünya kamuoyu susuyor. Savaş alanından 60 kilometre uzakta burası. Maksatları bizim vatandaşlarımızı katletmek. Dünya kamuoyunun Ermenilere ‘dur’ demesi lazım. Bizim Ermenistan’a güvenmememiz lazım. Ermenilere silahlar hediye olarak verildi. Biz kendi paramızla ordu kurduk sonuna kadar savaşmaya hazırız. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız” dedi.