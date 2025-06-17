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Dünya
AA 17.06.2025 21:40

İran'dan "İsrail'e yönelik saldırıların şiddetini artıracağız" mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail’e karşı saldırıları şiddetlendireceklerini belirtti.

İran'dan "İsrail'e yönelik saldırıların şiddetini artıracağız" mesajı
[Fotograf: Reuters]

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi’nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı.

İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarihte saldırı ve işgale boyun eğmediğini ifade etti.

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

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