Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 21:29

İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi
[Fotograf: AA]

Albares, AB dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte AB'nin, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, Gazze'ye saldırıları devam ettiği sürece AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep ettiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı AB ülkelerinden, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya karşı alınan kararların İsrail için de uygulanmasını istedi.

Albares ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına dair hiçbir işaret olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Bu arada İran'ın Tel Aviv'i hedef alan balistik füze saldırılarında İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın evinin de zarar gördüğü kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail İspanya
Sıradaki Haber
İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
İsrail, İran'dan yeni bir füze dalgası başlatıldığını duyurdu
21:51
'Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılmasının engellendiği' iddiasına yalanlama
21:42
İran'dan "İsrail'e yönelik saldırıların şiddetini artıracağız" mesajı
21:53
TBMM'den İsrail'e tepki bildirisi
20:53
Rize'de haziran ayında karla mücadele
21:26
İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ