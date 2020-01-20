İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin 2015 yılında imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ihlal ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne çıkarılması halinde, anlaşmadan ayrılacaklarını duyurdu.

Zarif ayrıca, Avrupa'ya uygunsuz davranışlarda bulunmaması çağrısı yaptı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Mayıs ayında ülkesinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti. Anlaşmanın tarafı ülkelerin dışişleri bakanları bugün Viyana'da görüşmeler yapacak.

Kaynak: Reuters