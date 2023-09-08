Hafif Sağanak Yağışlı 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 08.09.2023 15:15

İran'daki Urmiye Gölü kurudu, verimli topraklar 'tuz' riski altında

İran'da bulunan ve dünyanın 2'nci büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü'nün neredeyse tamamı kurudu. Gölde bulunan tuzun rüzgarla taşınmasının İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de etkileyeceği kaydedildi.

İran'daki Urmiye Gölü kurudu, verimli topraklar 'tuz' riski altında

Küresel İklim değişikliğine bağlı olarak azalan yağışlar, artan buharlaşma ve uygulanan yanlış politikalar, dünyanın 2'nci büyük tuz gölü olan Urmiye Gölü'nün büyük ölçüde kurumasına neden oldu.

Gölün tekrar eski haline gelmesi için İran hükümeti tarafından gerekli çalışmalar yapılsa da kurumaya engel olunamadı. Yaklaşık 5 bin 200 kilometrekarelik gölün kurumasıyla birlikte dev tuz birikintileri oluştu.

"Tuzun gittiği her bölgede verimsizlik olacak"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, havzadaki tuzun rüzgarla bölgeye dağılmaya başladığına dikkati çekti.

Alaeddinoğlu, "O tuzun gittiği her bölgede tuzlanmayla birlikte artık bir verimsizlik olacak. Yani o bölgedeki verimli toprakların yok olmasına neden oluyor. Tabi ki göl bir ekosistem. O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. Bizim o rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek. Tarımsal alanların verimsizliğine neden olacak" dedi.

Türkiye'yi de etkileyecek

Bu tahribat durumunun sadece o bölgeyi etkilemeyeceğine de dikkati çeken Alaeddinoğlu, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümünü de etkileyecek. Verimli toprak alanlarını, su kaynaklarının tamamını etkiler. Dolayısıyla bu alanların o çölleşme tuzla beraber gelen, o çölleşme hareketi içinde bulunan komşu ülkeleri de etkileyecek. Türkiye bunlardan bir tanesidir. Türkiye'yi etkileyecek. Rüzgarla taşınan her bir tuz parçası gittiği coğrafyada tahribata neden olacak. Siz orayı suladığınızda zaten o tuzlu toprak verimliliği büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Tam olarak ne kadar alanı etkileyecek sorusuna cevap bulmak lazım. Ama Van'ın da bu etki alanı içinde olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

ETİKETLER
İran Küresel Isınma
Sıradaki Haber
İran ile Irak arasında yeni demiryolu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
15:52
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
15:49
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
15:34
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:30
Gençler ve aileler sabah namazında buluşacak
15:31
Türkiye'de son 8 yılda yaklaşık 137 bin kişi sigarayı bıraktı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
FOTO FOKUS
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ