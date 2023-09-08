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Dünya
AA 08.09.2023 12:42

PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü

Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişimleri püskürtüldü, 5 SMO unsuru hayatını kaybetti.

PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat ve Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki 4 noktaya eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde bulunan Kelcibrin köyü, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Kimar köyü, Cerablus ilçesinin güneyindeki Mahsenli köyü ile Bab ilçesinin doğusunda yer alan Kabbasin beldesindeki cephe hattına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken çatışmalarda 5 SMO mensubu yaşamını yitirdi, 8'i yaralandı.

Çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler, çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere ayrıca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 7 yılı aşkın süredir işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç'ten, SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

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