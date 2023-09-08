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Dünya
AA 08.09.2023 12:32

Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Kanada genelinde 1052 orman yangınının devam ettiği, bunlardan 791'inin halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, yangınlar nedeniyle verilen 284 talimat doğrultusunda 232 bin kişi tahliye edildi.

Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden 1052 orman yangından 791'inin halen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Bakanlıktan Genel Müdür Michael Martin, "Son tahminler, Kanada'nın orta kesimlerinde, Alberta'nın doğusundan Ontario'nun merkezine kadar orman yangılarının artma potansiyeli olduğunu göstermektedir." dedi.

Bakanlık, bu yıl ülke genelinde 6 bin 174 yangın yaşandığını kaydetti.

Ülkede bu sezon yaklaşık 165 bin kilometrekare alanın yandığı ve yangınların yayılmaya devam ettiği bildirildi.

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