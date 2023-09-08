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Dünya
AA 08.09.2023 11:39

Rusya’da yeni ilhak edilenler de dahil bazı bölgelerin yöneticileri seçilecek

Rusya Federasyonu genelinde 10 Eylül Pazar günü Moskova ile Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yöneticilerinin de belirleneceği yerel seçimler ve milletvekili ara seçimi yapılacak.

Rusya’da yeni ilhak edilenler de dahil bazı bölgelerin yöneticileri seçilecek

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre ülke genelindeki seçimlerde farklı federatif bölgelerde vali, belediye başkanı ve yerel yasama organı (parlamento) üyeleri belirlenecek.

Bazı bölgelerde oylamalar bugünden itibaren başlayarak 10 Eylül’e kadar devam edecek.

Rusya Devlet Duması’na 4 milletvekili seçilecek

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye için Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Krasnoyarsk Bölgesi, Lipetsk Bölgesi ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da belirli şehirlerde milletvekili ara seçimi yapılacak.

21 federatif bölgenin en üst düzey yöneticileri belirlenecek

Başkent Moskova ve Moskova Bölgesi dahil 21 federatif bölgenin en üst düzey yöneticileri için halk, doğrudan sandık başına gidecek.

Çukotka Özerk Bölgesi, Smolensk Bölgesi, Omsk Bölgesi, Krasnoyarsk Bölgesi, Samara Bölgesi, Nijegorod Bölgesi, Primorski Bölgesi, Oryol Bölgesi, Novosibirsk Bölgesi, İvanovo Bölgesi, Pskov Bölgesi, Voronej Bölgesi, Kemerovo Bölgesi, Amur Bölgesi, Tümen Bölgesi, Magadan Bölgesi, Altay Bölgesi ve Moskova Bölgesi’nde vali, Yakutistan ve Hakasya’da başkan, Moskova’da da belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

Başkent Moskova için 5 aday yarışacak

Beş yıllığına seçilecek Moskova Belediye Başkanı için en güçlü aday, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin olarak değerlendiriliyor.

Sobyanin ile farklı partilerden Moskova’yı yönetecek beş aday seçime giriyor.

Komünist Partiden parti lideri Gennadiy Zyuganov’un torunu Leonid Zyuganov, Yeni İnsanlar Partisinden Vladislav Davankov, Liberal Demokrat Partiden Boris Çernışov ve Adil Rusya Partisinden Dmitriy Gusev yarışacak.

Sobyanin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisinin adayı olarak seçime girecek.

Rusya’nın yeni ilhak ettiği bölgelerde de seçimler yapılacak

Geçen yıl Ukrayna’da savaşın başlamasından sonra Rusya’nın ilhak ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin başkanları, Zaporijya Bölgesi ile Herson Bölgesi’nin valileri için de seçim yapılacak.

Ayrıca Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nin valisi seçilecek.

Ancak bu isimler, bu bölgelerdeki yerel parlamento seçimlerinden sonra parlamento üyelerince belirlenecek. Rusya, ilhak ettiği bölgelere geçici üst düzey yöneticiler atamıştı.

20 bölgede yerel parlamento üyeleri belirlenecek

Rusya’daki 20 bölgenin yerel parlamento üyeleri de seçilecek.

Başkurdistan Cumhuriyeti, Buryat Cumhuriyeti, Kalmukya, Yakutistan, Hakasya, Zabaykalskiy Özerk Bölgesi, Arhangelsk Bölgesi, Vladimir Bölgesi, İvanovo Bölgesi, İrkutsk Bölgesi, Kemerovo Bölgesi, Rostov Bölgesi, Smolensk Bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Yaroslavl Bölgesi, Nenets Özerk Bölgesi’nin parlamento üyeleri belirlenecek.

Yeni ilhak edilen sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Zaporijya Bölgesi ve Herson Bölgesi yerel yasama organlarının üyeleri de seçilecek.

Ayrıca 10’un üzerinde şehirde de yerel yönetim organlarının seçimi gerçekleştirilecek.

Tüm seçimlerin sonucunda ülkede 34 binden fazla yeni görevlendirme ve yetkilendirme yapılacak.

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