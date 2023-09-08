Parçalı Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2023 11:20

KKTC, desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, KKTC ile ilgili açıklamaları ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

KKTC, desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, Aliyev'e teşekkür ettiği yazılı açıklama yaptı.

Tatar, açıklamada, "Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin giderek artması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ve ülkedeki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalanacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Tatar, taraflar arasındaki işbirliğinin devamını diledi.

ETİKETLER
KKTC Azerbaycan
Sıradaki Haber
Türkiye’de kurulacak doğal gaz merkezi Rusya için stratejik önem taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Bu hafta 8 film vizyona girecek
12:44
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü
12:39
Thodex davasında 3 sanığa 26,6 milyar lira para cezası
12:33
Kanada'da 800'e yakın orman yangını halen kontrol altına alınamadı
11:57
Kraliçe Elizabeth ölümünün birinci yılında anılıyor
11:56
"Teksas'ta göçmenlere karşı kurulan yüzer bariyerlerin" kaldırılması kararı beklemeye alındı
Elazığ'da depreme dayanıklı okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
Elazığ'da depreme dayanıklı okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
FOTO FOKUS
Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı: Türk hükümetinin müdahalesi hayatımı kurtardı
Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı: Türk hükümetinin müdahalesi hayatımı kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ