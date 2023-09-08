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Dünya
AA 08.09.2023 11:56

Kraliçe Elizabeth ölümünün birinci yılında anılıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün birinci yılı dolayısıyla Kral 3. Charles, Başbakan Rishi Sunak ve hükümet yetkilileri açıklama yaptı, ülke genelinde anma etkinlikleri de düzenlenecek.

Kraliçe Elizabeth ölümünün birinci yılında anılıyor

Geçen yıl 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'nin 70 yıllık kraliçesinin ölümünün ilk yılında açıklama yapan Kral 3. Charles, "Kraliçe'nin ölümü ve benim tahta çıkışımın birinci yılında onun uzun yaşamını, hizmete adanmışlığını ve hepimiz için ne anlama geldiğini tekrar hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kral Charles, son bir yılda kendisine ve eşi Kraliçe Camilla'ya gösterilen sevgi ve destek için halkına teşekkür etti.

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Başbakan Sunak da Kraliçe Elizabeth'in ülkeye ve İngiliz Milletler Topluluğu üyelerine gösterdiği bağlılığın ve hizmetlerinin önemine işaret etti.

"Böylesine olağanüstü bir bağlılık ve hizmetle geçen yaşama duyduğumuz şükran her geçen gün artıyor." görüşünü paylaşan Sunak, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Kraliçe'yle gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisinin zekası, sıcakkanlılığı ve yakınlığından etkilendiğini belirtti.

Sunak, halk ile hükümdar arasındaki ilişkinin kutsal olduğunu ifade ederek, Kraliçe'ye duyulan bağın Kral Charles'a da duyulduğunu kaydetti.

İngiltere tahtının varisi ve Galler Prensi William ile eşi Prenses Kate ise Kraliçe Elizabeth'i Galler'de düzenlenecek düşük profilli dini törenle anacak.

İkili, bugün Galler'de gerçekleştirecekleri temaslar sırasında St Davids kentindeki St Davids Katedrali'nde düzenlenecek anma törenine de katılacak.

Kısa süreceği açıklanan törene geçmişte Kraliçe'yle tanışmış bölge halkı dışında başka davetli alınmayacak.

Öte yandan, birçok bakanlık, kurum, kuruluş ve dernek de sosyal medya paylaşımlarıyla ölümünün birinci yılında Kraliçe Elizabeth'i anıyor.

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