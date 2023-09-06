Kraliçe II. Elizabeth anısına 23 milyon dolarlık dev madeni para tasarlandı

Lüks anı parasını üreten East India Company, ona "yaklaşık 23 milyon dolar" değerinde değer biçti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün birinci yıldönümünden günler önce, Pazartesi günü tanıtılan hatıra parası, bir bütün olarak Birleşik Krallık'ta yasal ödeme aracı olarak kabul edilmiyor.

[Courtesy Three Sixty]

Açık artırmada satılan en pahalı madeni paraya ilişkin mevcut Guinness Dünya Rekoru, Haziran 2021'de Sotheby's New York'ta 18,9 milyon dolar getiren 1933 tarihli nadir bir ABD "Double Eagle"a ait .

Madeni paranın çapı 24 santimden fazla. Bu da onu NBA düzenlemelerine uygun bir basketbol topundan daha geniş yapıyor ve tasarımı, elmas yataklarına yerleştirilmiş neredeyse bir düzine 24 karatlık altın paradan oluşuyor.

Ortadaki madeni para yaklaşık 1 kilo ağırlığa sahipken etrafındaki daha küçük olanların her biri 30 gram ağırlığında ve merhum hükümdarın portrelerini veya tasvirlerini içeriyor.