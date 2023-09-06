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Dünya
AA 06.09.2023 06:55

Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili davalarda bugüne kadarki en büyük ceza verildi. Aşırı Sağcı Proud Boys grubu lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili cezalar belli oluyor.

Geçen hafta aşırı sağcı Proud Boys grubunun iki liderinin 17 ve 18 yıl ceza almasının ardından gözler örgütün eski başkanının alacağı cezadaydı.

Örgütün en önemli isimlerinden olan Enrique Tarrio 22 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Bu süre 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

Proud Boys lideri 2020 seçim sonuçlarının onaylanmasını durdurmak için bir komploya öncülük etmekle suçlandı.

Savcılar, Tarrio’nun başka bir suçu sebebiyle tutuklu olduğu için baskına katılmamasına rağmen ayaklanmayı organize ettiğini vurguladı.
 

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