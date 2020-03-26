Konuya ilişkin açıklamayı Koronavirüsle Mücadele Merkezi üyesi Hüseyin Zülfikari yaptı.

Zülfikari, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Yeni yıl (Nevruz) tatilinde seyahate çıkanlar derhal evlerine dönmeli ve bunu yaparken diğer şehirlerde durmamalı" ifadesini kullandı.

Toplanma yasaklarının sürdüğünü kaydeden Zülfikari, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapalı tutulma sürelerinin de uzaltıldığını söyledi.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 77'ye, toplam vaka sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığı açıklanmıştı.