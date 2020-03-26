Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünya genelinde koronavirüste son durum
[Fotoğraf: Reuters]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını paylaştı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.
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Türkiye'de ise bugüne kadar toplam 33 bin 4 test yapıldığı, 2 bin 433 vaka tespit edildiği, 59 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 26 hastanın iyileştiği açıklandı.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs İletişim BaşkanlığıSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:17
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