İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.

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Türkiye'de ise bugüne kadar toplam 33 bin 4 test yapıldığı, 2 bin 433 vaka tespit edildiği, 59 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 26 hastanın iyileştiği açıklandı.