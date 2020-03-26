Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e yükseldiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vakalar ile birlikte, toplam enfekte kişi sayısı da 36 bin 508'e yükseldi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 307'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 472 bini aşmış durumda.