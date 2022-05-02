Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da sahte içkiden zehirlenen 5 kişi öldü
[Fotoğraf:Reuters]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 48 kişinin sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesiyle hastanelere kaldırıldığı, zehirlenen 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.
Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, 48 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Hastaneye kaldırılanlardan 5'inin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, durumu ağır olan 11 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını, 3 kişide ciddi görme kaybı olduğunu belirtti.
Öte yandan Bender Abbas kenti Emniyet Müdürü Timur Devletyari, kentte alkol zehirlenmelerine yol açan sahte içki dağıtımını yapan kişilerin tespit edildiğini ve şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler: İran Sahte İçki
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