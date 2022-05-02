Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: 8 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya'nın Lagos eyaletinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, eyaletin Ebute-Meta bölgesinde 3 katlı bir binanın çöktüğünü açıkladı.
Farinloye, enkaz altında kalan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını, 23 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Buhari, "önlenebilir" olarak nitelendirdiği bu tür olaylara son vermek için yetkilileri, meslek kuruluşlarıyla yakın çalışmaya çağırdı.
Son Haberler
- 17:04
- 16:52
- 16:39
- 16:35
- 16:27
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği'nden Apple'a "mobil ödemede tekelcilik" suçlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz