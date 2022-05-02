Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, eyaletin Ebute-Meta bölgesinde 3 katlı bir binanın çöktüğünü açıkladı.

Farinloye, enkaz altında kalan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını, 23 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Buhari, "önlenebilir" olarak nitelendirdiği bu tür olaylara son vermek için yetkilileri, meslek kuruluşlarıyla yakın çalışmaya çağırdı.