AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yaptığı basın toplantısında, "Apple, diğer firmaları oyundan dışlayarak adil olmayan şekilde Apple Pay adlı cüzdanlarını rekabetten korumuştur. Bu durum ispatlanırsa şirketin davranışı pazardaki hakim konumun kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Bu da bizim kanunlarımıza göre yasa dışıdır." dedi.

İlk incelemelerinde Apple'ın rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaştıklarını belirten Vestager, "Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirilmesi için gerekli teknolojilere üçüncü tarafların erişimini sınırlandırdığına yönelik göstergeler bulunuyor." diye konuştu.

AB Komisyonu, tekelcilik karşıtı kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma çerçevesinde yasal bir adım olarak Apple'ın uygulamalarına ilişkin şirkete bir itiraz bildirimi yolladı.

Apple firmasının rekabeti engellediği ve tekel konumunu haksız şekilde kullandığı kanıtlanırsa şirkete ağır ceza kesilmesi söz konusu olacak.

AB Komisyonu, 2020'de Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB ayrıca, Apple'ı, uygulama mağazası App Store kuralları ile müzik veri akışı piyasasında hakim konumunu kötüye kullanmakla ve rekabet kurallarını çiğnemekle suçlayarak soruşturma başlatmıştı.