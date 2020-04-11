İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Kürdistan eyaleti Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, cezaevinde yaşanan firar olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Cebbari, "Şu ana kadar 65 mahkumdan bir kısmı polis ve istihbarat birimleri tarafından yakalandı, bir kısmı da teslim oldu. Firarda yalnızca 9 mahkum kaldı ve onların yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Firarı organize edenlerden bir mahkuma daha önce verilen idam hükmü de yakalanmasının ardından icra edildi" dedi.

"Bekletilen idam hükmü uygulandı"

Cebbari, firarı organize edenlerden Mustafa Selimi adlı mahkumun 2004'te silahlı soygun ve iki polis memurunu öldürmek suçlamalarıyla idama mahkum edildiğini ve söz konusu mahkumun yakalandıktan sonra şu ana kadar bekletilen idam hükmünün uygulandığını belirtti.

Selimi'nin, rejim karşıtı mahkumlardan olduğu gerekçesiyle idam edildiğine yönelik sosyal medyadaki iddialara ilişkin ise Cebbari, "Söz konusu mahkumun ne siyasi suçlarla ilgisi vardı ne de devrim karşıtı gruplara üyeliği vardı. Halktan muteber haber kaynaklarını takip etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart'ta, COVID-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.

Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında geçici olarak evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 19 Mart'ta 10 bin kişi için af kararı çıkarmıştı.

İran'da COVID-19 nedeniyle can kaybı bugün itibarıyla 4 bin 357'ye çıkarken, vaka sayısı ise 70 bini aştı.