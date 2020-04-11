Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da koronavirüs için kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği açıklandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan bin 61 kişide kullanıldığı kaydedildi.
Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.
Ülkede COVID-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.
Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin COVID-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.
Etiketler: fransa koronavirüs klorokinin klorokinin nedirSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 13:59
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