Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsüne karşı alınan sokağa çıkma yasağı İngiltere halkını ekonomik olarak sıkıntıya soktu.

Ülke genelinde okullarda eğitime ara verilmesi, etkinlik alanlarının ve hizmet sektöründeki işletmelerin kapatılması, iş yeri sahiplerini ve çalışanları sıkıntıya sokarken insanlar faturalarını ödeyememekten tedirgin oluyor.

Boris Johnson'ın İngiltere'de sokağa çıkma yasağı kararını aldığını duyurmasından bu yana yaklaşık 1 milyon 200 kişinin devletin yardım ve refah programı olan Evrensel Kredi başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey, korona virüs krizi nedeniyle bir günde 40 bine yakın başvuru alındığını belirtirken normalde günlük ortalamanın 10 bin ile 12 bin arasında olduğunu söyledi.

Hükümetin genel bir yardımı olan Evrensel Kredi başvurularındaki yoğunluğu hafifletebilmek için yeni başvuruların koron virüs nedeniyle olduğunun belirtilmesi isteniyor.

Coffey, çağrıda bulunanların sadece işini kaybedenler değil aynı zamanda serbest meslek sahiplerinin de olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinin Evrensel Kredi dışında halka sağlayacağı yardımların netleşmesini ve başvuruların açılmasını bekleyen iş yeri sahipleri ve çalışanlar maaşlarının yüzde 80'i kadarını alabilecekler.

Maaş yardımı başvurularının Nisan sonunda açılacağı belirtilirken başvuru kriterlerinde İngiliz vatandaşı olması zorunluğu yok.

