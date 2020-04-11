Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 421 arttığı, 418 kişinin ise taburcu edildiği, hastanelerdeki kişi sayısının 10 bin 777 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 16 düştüğü, bu ünitedeki toplam hasta sayısının bin 262 olduğu ifade edildi.

COVID-19 görülen kişi sayısının bin 351 artarak 28 bin 18'e çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 327 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 327 can kaybının 106'sının hastanelerde, 219'unun da huzurevlerinde yaşandığı aktarıldı.

Salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek ölü sayısı kaydedilen ülkede, toplam yaşamını yitiren hasta sayısı ise 3 bin 346'ya yükseldi.