Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May market kuyruğunda
[Fotoğraf: The Sun]
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde market kuyruğunda beklerken görüntülendi.
Ülke çapındaki süpermarketler, aynı anda yalnızca belirli sayıda kişinin girmesine izin veren sosyal mesafe önlemi uyguladıkları için, marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.
Berkshire bölgesinde, yerel bir süpermarkette sıra beklerken, sosyal mesafe kurallarına özen gösterdiği görülen 63 yaşındaki eski Başbakan Theresa May, yaklaşık 45 dakika market kuyruğunda bekledi.
Dualarım Boris Johnson'la
Eski Başbakan May, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra St.Thomas Hastanesi'ne kaldırılan Başbakan Boris Johnson’a, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletti. May, "Düşüncelerim ve dualarım hastanede tedavi görmeye devam eden Boris Johnson ve ailesiyle birlikte" dedi.
Etiketler: İngiltere theresa maySon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:10
Son Haberler
- 14:57
- 14:54
- 14:38
- 14:34
- 14:17
Sıradaki Haber
Fransa'da koronavirüs için kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz